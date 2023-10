Bieito eröffnet mit „Aida“ Staatsoper-Premierensaison

Mehr zum Thema

Bushido und Ex-Geschäftspartner streiten um Wohnhäuser Im Zivilprozess um mehrere Häuser im brandenburgischen Rüdersdorf treffen am Mittwoch (10.00 Uhr) erneut der Rapper Bushido und sein ehemaliger Geschäftspartner aufeinander. Sowohl Bushido - mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi - als auch Arafat A.-Ch. müssten bei dem Prozess am Oberlandesgericht in Brandenburg a. d. Havel erscheinen, sagte eine Sprecherin des Gerichts.