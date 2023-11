BGH: Rückwärtsfahren in Einbahnstraße verboten

Mehr zum Thema

18-Jähriger wegen Drohvideos festgenommen: Waffe nicht echt Nach der Festnahme wegen eines Drohvideos mit einer Waffe ist ein 18-Jähriger wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass keine Gefahr bestanden habe, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Bei der in dem Video gezeigten Waffe handelte es sich demnach um eine Attrappe und keine scharfe Schusswaffe. Außerdem sahen die Ermittler keine ernsthafte Möglichkeit, dass der Jugendliche der von ihm bedrohten Person wirklich etwas antun könnte, weil diese im Ausland lebt.

Reul: „Islamisten haben Härte des Rechtsstaates abbekommen“ Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) sieht in den Razzien gegen islamistische Organisationen vom Donnerstag einen wichtigen Schritt im Kampf gegen deren Strukturen. Islamisten haben die Härte des Rechtsstaates zu spüren bekommen - und das darf nur der Anfang sein im Kampf gegen Hamas und Samidoun, sagte Reul auf dpa-Anfrage. Die Durchsuchungen werden uns helfen weitere Strukturen und Akteure in der Hass-Community der Islamisten und Antisemiten aufzuhellen.