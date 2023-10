BGH entscheidet: Rathausaffäre erneut vor Gericht

Mehr zum Thema

Auf der Fahrerseite gerammt: 63-Jährige stirbt bei Unfall Bei einem schweren Unfall im Landkreis Emsland ist eine 63 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Die Frau habe am Donnerstag in Spelle mit ihrem Wagen abbiegen wollen, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie blieb stehen, um entgegenkommende Autos vorbeifahren zu lassen. In dem Moment kam der Wagen eines 33-Jährigen vermutlich mit hoher Geschwindigkeit aus der Seitenstraße und rammte die Fahrerseite des stehenden Autos. Bei dem Zusammenstoß wurden mehrere Fahrzeugteile aus den Autos herausgerissen. Die 63-Jährige starb am Unfallort, der 33-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Politik befasst sich mit gewaltsamem Tod von Siebenjährigem Nach dem Tod eines siebenjährigen Jungen in Bremen will die Politik klären, ob es vorab Hinweise auf eine Gefährdung gab. Dazu wolle das Bremer Jugendamt neue Hintergründe im Fall des vor rund drei Wochen getöteten Jungen mitteilen, berichtete buten un binnen von Radio Bremen (Freitag). Die Sozialdeputation der Stadt Bremen werde am Mittag zu einer nicht-öffentlichen Sondersitzung zusammenkommen. Der 46 Jahre alte Vater des Jungen steht unter Verdacht, zunächst den Siebenjährigen getötet und dann sich selbst schwer verletzt zu haben. Er kam in ein psychiatrisches Krankenhaus. Gegen den Mann wird wegen eines Tötungsdelikts ermittelt.