BGH bestätigt Haftstrafe gegen Cum-Ex-Akteur Berger

Arbeitsgerichte: Mehrheit der Verfahren enden mit Vergleich Die Mehrheit der Verfahren vor hessischen Arbeitsgerichten endeten im vergangenen Jahr mit einem Vergleich. Bei knapp 55 Prozent der Fälle gab es einen Kompromiss, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. In rund 16 Prozent endeten Verfahren mit einer zurückgenommenen Klage. Die häufigsten arbeitsrechtlichen Verfahren drehten sich um Kündigungen (33,5 Prozent). Rund 41 Prozent aller Fälle endeten innerhalb von einem bis drei Monaten.

Erster Sonderflug für Deutsche unterwegs nach Israel Ein Sonderflug der Lufthansa ist auf dem Weg nach Israel, um deutsche Staatsbürger im Rahmen einer vom Auswärtigen Amt organisierten Aktion nach Deutschland zu bringen. Der Flug aus Frankfurt sei in der Luft, er solle gegen 11.15 Uhr deutscher Zeit in Tel Aviv landen, hieß es am Donnerstag aus dem deutschen Außenministerium. Nachdem einige Fluggesellschaften die Flüge eingestellt hätten, habe das Auswärtige Amt dafür gesorgt, dass nun doch wieder Sonderflüge der Lufthansa nach Israel flögen, hieß es weiter. Das Auswärtige Amt trage knapp die Hälfte der Kosten.