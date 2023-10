Bezirke sollen Geld organisierter Kriminalität einziehen

Mehr zum Thema

Freie Wähler fordern 200.000 Euro für Karnevalisten Knapp vier Wochen vor Beginn der neuen Session unternimmt die Fraktion BVB/Freie Wähler einen neuen Anlauf im Brandenburger Landtag, damit die mehr als 100 Karnevalsvereine im Land von der Landesregierung staatliche Unterstützung bekommen. In einem Antrag für die Plenarsitzung am Mittwoch fordern die Freien Wähler, dass die Landesregierung dem Brandenburger Karnevalsverband jährlich 200.000 Euro zur Verfügung stellen soll. Mit diesem Fördertopf solle jeder Verein unter bestimmten Voraussetzungen mit maximal 1500 Euro unterstützt werden.