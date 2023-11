Beziehungsstatus mit Yasin? Yeliz Koc packt bei „Promi Big Brother“ aus

Manuela Wisbeck will wissen: „Und dann bist du hier reingegangen, mit so einem offenen Status? Das würde mich ja nerven.“ Yeliz deutet an, dass Yasin Andeutungen gemacht hat, etwas Festeres zu wollen.

Lese-Tipp: Macht er es damit offiziell? Yasin Mohamed vermisst Yeliz Koc

„Er hat dann schon irgendwann mal in den Raum geworfen, dass er möchte, dass ich dann niemanden mehr treffe und er halt auch nicht. Ich hab gesagt, von mir aus können wir das so machen, aber wenn ich rauskomme, warte ich mal ab, was ich für Storys höre.“ Entweder Yasin sei „brav“ gewesen – oder halt nicht. (csp)