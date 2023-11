Bezahlkarte für Asylbewerber: Flüchtlingsrat dagegen

Mehr zum Thema

Autor Seiler mit Georg-Büchner-Preis geehrt Der Romancier und Dichter Lutz Seiler ist am Samstag in Darmstadt mit dem Georg-Büchner-Preis 2023 ausgezeichnet worden. In seinen jungen Jahren habe er eine starkes Gefühl gehabt, das später verebbte, die Sehnsucht nach einem Mentor, sagte Seiler bei einem Festakt der Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung im Staatstheater. Gefunden habe ich ihn nie, auch nicht das prägende Vorbild, dessen Nachahmung ein Eingang oder eine Brücke hätte sein können in die Welt des Schreibens. Heute könnte er sagen, das Lesen, die Lektüre in ihrer Vielgestalt, habe diese Rolle besetzt, sagte der Autor von Gedichten, Essays und Romanen wie Kruso. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis zählt zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum.

Kommunen sehen keinen Bedarf für zusätzliche Rauchverbote In den größeren Thüringer Städten wird es in absehbarer Zeit keine zusätzlichen Rauchverbote geben. Weder in Erfurt, Gera, Jena, noch in Meiningen oder Weimar sei zurzeit eine Ausweitung der bestehenden Verbote geplant, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Grundsätzlich gelten in allen Kommunen die Vorgaben des Thüringer Nichtraucherschutzgesetzes, das Rauchen unter anderem in öffentlichen Einrichtungen, Gaststätten, Spielhallen, Sport- und Kultureinrichtungen oder Vereins- oder Gemeindehäusern verbietet. Ausnahmen bilden unter anderem Raucherräume in Gaststätten.