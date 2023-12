„Es ist mehr als ein Konzert. Es ist ein wahrgewordener Traum“, preist Beyoncé am Anfang ihres Films an. Ihr Traum von einer Tour, bei der sie über alles die künstlerische Kontrolle behält – genau wie bei diesem Film. Drehbuch, Regie, Produktion: alles Beyoncé Knowles-Carter. Doch sie legt Wert darauf, dass ihr Movie keine One-Woman-Show ist.

Beyoncé zeigt sich als „Family Woman“, als Unternehmerin, als Kämpferin für Gleichberechtigung, für Diversität und gegen Rassismus. Und sie stellt uns stolz all die Menschen, vor allem Frauen, vor, die mit ihr gemeinsam den Traum zu einer Show werden lassen: Tänzerinnen und Tänzer, Technikerinnen und Techniker, Roadies, die Dutzende von Lastern mit Material und Busse mit Personal von Ort zu Ort karren. Gäste wie Diana Ross, ein echtes Vorbild für Beyoncé. Ihre Fans, die mit Tränen in den Augen ihre Ikone feiern. Und ganz zentral Beyoncés Familie – ihre Eltern, die süßen Zwillinge Rumi und Sir, ihre elfjährige Tochter Blue Ivy, die zusammen mit Mama auf der Bühne tanzt und natürlich Gatte Jay-Z, von dem wir aus ihrem Mund erfahren, dass sie mit ihm durch ganz schön was durchmusste.