Bewohner in Maasholm auf Evakuierung vorbereitet

HSV-Handballern gelingt Sieg bei Aufsteiger Eisenach Der HSV Hamburg hat in der Handball-Bundesliga das schwere Auswärtsspiel beim ThSV Eisenach gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen fügte dem Aufsteiger am Freitagabend bei ihrem 32:28 (15:13)-Erfolg die erste Niederlage im fünften Heimspiel zu.