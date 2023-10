Bewölktes und kühles Wetter in NRW - Regen zur Wochenmitte

Die neue Woche in Nordrhein-Westfalen startet mit kühlen Temperaturen und bedecktem Himmel. Am Montag erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen voraussichtlich 9 und 13 Grad und 11 und 15 Grad am Dienstag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Am Dienstag wird es demnach überwiegend heiter bis sonnig. In der Nacht zum Dienstag gehen die Temperaturen laut DWD auf 4 bis 1 und in der Nacht zum Mittwoch auf 6 bis 2 Grad zurück. Am Mittwoch rechnet der Wetterdienst mit Regen und erneut bewölktem Wetter. Die Temperaturen steigen demnach voraussichtlich auf 12 bis 15 Grad.