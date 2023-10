Bewölkter Himmel und Temperaturen bis 28 Grad in Sachsen

Mehr zum Thema

Zahl der Keltereien in Sachsen rückläufig Die Zahl der Keltereien in Sachsen ist in den vergangenen Jahren gesunken. Hauptursachen dafür seien fehlende Nachfolger und anhaltend hohe Energiekosten, sagt Andreas Mehlhorn, Vorsitzender des Fruchtsaftverbandes Sachsen, der auch Geschäftsführer der Fruchtsaftkelterei Mehlhorn in Langenbernsdorf (Landkreis Zwickau) ist.