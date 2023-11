Beweismaterial bei „Reichsbürger“-Aktion sichergestellt

Mehr zum Thema

Örtlich leichter Schnee und glatte Straßen in Sachsen-Anhalt Auf örtlich leichten Schnee und glatte Straßen müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Donnerstag einstellen. Der Tag beginnt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zunächst wolkig bis heiter bei maximal null Grad, im Oberharz minus zwei Grad. Ab dem Nachmittag schneit leicht es in den südlichen Landesteilen.

Tote Person bei Explosion in Haus in Halberstadt Ein Fachwerkhaus in Halberstadt wird umgebaut. Am Donnerstagmorgen kommt es zu einer Explosion. Ein Mensch stirbt, zwei werden verletzt. Die Ermittlungen laufen.