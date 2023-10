Beweisaufnahme könnte wiederaufgenommen werden

Mehr zum Thema

Tödlicher Unfall auf A60: Falschfahrer verursacht Kollision Ein Falschfahrer auf der Autobahn 60 ist zwischen Autobahnkreuz Wittlich und der Anschlussstelle Wittlich-West mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert und infolge des Unfalls verstorben. Die Polizei teilte am Freitag mit, dass zudem mindestens eine Person schwer und zwei weitere leicht verletzt wurden. Insgesamt waren drei Fahrzeuge in den Unfall am Freitagmittag verwickelt. Die Verletzten erhielten vor Ort medizinische Versorgung und wurden in Krankenhäuser gebracht. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Autobahn war am frühen Nachmittag gesperrt.

Flüchtlinge in Hermeskeil: Land spricht mit Kreis und Stadt Angesichts der Sorgen des Stadtrates von Hermeskeil ob der starken Belegung der ausgebauten Flüchtlingsunterkunft führt das Land Gespräche mit Vertretern vor Ort. Staatssekretär Janosch Littig (Grüne) habe bereits erste Gespräche mit dem Landrat des Kreises Trier-Saarburg, Stefan Metzdorf (SPD), mit der Verbandsgemeinde und der Stadt Hermeskeil geführt, teilte das rheinland-pfälzische Integrationsministerium in Mainz am Freitag mit. Diese sollten zeitnah fortgesetzt werden.