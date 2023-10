Bewaffneter Überfall auf Lebensmittelmarkt: Täter flüchten

Mehr zum Thema

Zahl der Passagiere am Frankfurter Flughafen gestiegen Am Frankfurter Flughafen sind im September deutlich mehr Passagiere abgeflogen als noch vor einem Jahr. Allerdings ist das Vor-Corona-Niveau bisher immer noch nicht erreicht. Das teilte der im MDax notierte Flughafenbetreiber Fraport am Freitag in Frankfurt mit.