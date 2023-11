Bewaffneter mit Geisel auf Hamburger Flughafen

Mehr zum Thema

Polizei: Keine akute Gefährdung Dritter durch Bewaffnete Die Polizei sieht keine akute Gefährdung mehr von Dritten durch den bewaffneten Mann am Hamburger Flughafen. Das Flugzeug auf dem Vorfeld, unter dem der Mann sein Auto abgestellt habe, sei inzwischen geräumt, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Insofern gebe es keine Gefährdung Unbeteiligter mehr.

Polizei im Kontakt mit Hamburger Geiselnehmer Die Hamburger Polizei ist im Kontakt mit dem bewaffneten Geiselnehmer, der am Samstagabend auf das Rollfeld des Flughafens vorgedrungen ist. Wir haben eben guten Kontakt zu dem Täter zu bekommen, sagte eine Polizeisprecherin am späten Samstagabend. Mit dem Mann werde auf Türkisch verhandelt.