Bewaffneter mit Geisel auf Hamburger Airport

Die Hamburger Polizei verhandelte die ganze Nacht mit dem Mann. Mit dem vermutlich 35-jährigen Mann werde auf Türkisch verhandelt, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün. Wir setzen hier auf eine Verhandlungslösung, sagte sie der Deutschen-Presse-Agentur. Dass sich die Gespräche so lange hinzogen, bewertete sie positiv: Das ist ein absolut gutes Zeichen, betonte sie. Er ist uns zugewandt. Er will mit uns sprechen und das bewerten wir erst einmal als sehr positiv. Allerdings gab es auch nach mehr als zwölf Stunden am Flughafen keinen Durchbruch. Wir sprechen, wir sprechen, wir sprechen - und versuchen eine friedliche Lösung zu finden, mit der alle gut leben können, sagte Levgrün am Sonntagvormittag.