Diaz hat sich selbst noch nicht zum Entführungsdrama um seine Eltern geäußert, doch der Schock beim Flügelspieler sitzt vermutlich tief. Die vom deutschen Trainer Jürgen Klopp trainierten Reds spielen an diesem Sonntagnachmittag in der Premier League gegen Nottingham Forest. Dann wohl ohne Diaz (drei Tore in elf Pflichtspielen) – er ist wahrscheinlich in Gedanken ganz woanders. (nlu/sid)