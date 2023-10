Bewährungsstrafe: Jäger hortet tiefgefrorene Vögel

Mehr zum Thema

Brand im Landesamt für Finanzen in Ansbach Ein Brand im Landesamt für Finanzen im mittelfränkischen Ansbach hat am Freitag die Feuerwehr stundenlang beschäftigt. Der Schwelbrand habe zwischen zwei Gebäudeteilen gelegen, teilte die Polizei mit. Um alle Glutnester zu löschen, musste die Feuerwehr auch Wände öffnen. Als das Feuer am Morgen ausbrach, befanden sich demnach noch keine Menschen in dem Gebäude.

