Bevor sie verschwand, schrieb Lina ungewöhnliche Nachrichten an Freundin: „Es war nicht wie sonst“

Die 15-Jährige Lina war am Samstag auf dem drei Kilometer langen Fußweg zum Bahnhof von Saint-Blaise-la-Roche verschwunden. Eigentlich hatte die Jugendliche zu ihrem Freund nach Straßburg fahren wollen, doch dort kam sie nicht an. Die Ermittler wissen mittlerweile, dass die Jugendliche nicht in den Zug eingestiegen ist. Zwei Zeugen sahen sie noch auf dem Weg zum Bahnhof, sagte die Staatsanwältin von Saverne. Etwa zur gleichen Zeit habe Linas Telefon aufgehört, Signale auszusenden. (mtu/dpa)

