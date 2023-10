Betrunkener schläft auf fremdem Auto ein

Mehr zum Thema

Feuerwehrleute erklimmen Treppen von Skiflugschanze 1000 Stufen in voller Brandschutzmontur bis in schwindelerregende Höhe: Mehrere Hundert Feuerwehrleute sind am Samstag bei einem Wettbewerb die Treppe der Skiflugschanze in Oberstdorf hinaufgelaufen. Die Feuerwehrmänner und -frauen mussten jeweils als Zweierteams die Schanze erklimmen.

Entlaufende Hunde töten 14 Hühner Zwei entlaufende Hunde haben in Schwaben 14 Hühner getötet. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, meldete der Besitzer der Hühner aus Türkheim (Landkreis Unterallgäu) am Freitagnachmittag den Vorfall den Beamten.