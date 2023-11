Betrunkener rast Polizei davon und rammt Streifenwagen

Mehr zum Thema

35 Gewässerverunreinigungen im Land nach Unfällen Wegen Unfällen sind im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg 32 Mal Oberflächengewässer wie Bäche und Flüsse verunreinigt worden. Drei Mal geriet nach Unfällen eine Verunreinigung bis ins Grundwasser, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte.