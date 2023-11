Betrunkener Mann fährt gegen Straßenlaterne und Zaun

Mehr zum Thema

Binz: Greta Thunberg fügt Klimabewegung „großen Schaden zu“ Die schwedische Umweltschützerin Greta Thunberg fügt mit ihrer offensiven Parteinahme für Palästina nach Einschätzung der rheinland-pfälzischen Ministerin Katharina Binz der Klimabewegung großen Schaden zu. Es war immer die Stärke, sich auf das Thema Klima zu konzentrieren und auch anschlussfähig zu sein für viele, viele Teile der Gesellschaft, sagte die Grünen-Politikerin im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Bei Fridays for Future in Deutschland sieht man, wie anschlussfähig sie sind. Nur wenn die Mehrheit der Gesellschaft die Politik auffordere, Maßnahmen zu ergreifen, geschehe das auch, betonte Binz. Dieser Ansatz war lange, lange Zeit sehr erfolgreich.