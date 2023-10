Betrunkener Fahrer verursacht Unfall: Vier Schwerverletzte

Mehr zum Thema

Brand auf Containerschiff in Weil am Rhein Auf einem Containerschiff im Hafen von Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flammen, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für den Brand war demnach vermutlich ein technischer Defekt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Die deutsch-französische Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Brennender Laster auf A5 bei Karlsruhe: Unfall am Stauende Auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe hat am Mittwoch ein Lastwagen gebrannt - dabei entstand ein Schaden von etwa einer halben Million Euro. Zudem kam es durch den dadurch ausgelösten Stau zu einem weiteren Unfall, wie die Polizei berichtete.