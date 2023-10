Betrunkener Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Mehr zum Thema

Missbrauchsverdacht bei evangelischer Bruderschaft Nachdem eine evangelische Bruderschaft aus Unterfranken in einem Bericht Missbrauchsgeschehen in den eigenen Reihen öffentlich gemacht hat, prüft die Staatsanwaltschaft Würzburg, ob noch verfolgbare Straftaten vorliegen. Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilte, gibt es ein Vorermittlungsverfahren. Mehrere Medien berichteten zuvor.