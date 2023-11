Betrunkener Fahrer gerät in Gegenverkehr - vier Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall nahe Halberstadt ist ein betrunkener Mann am Freitagnachmittag mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten. Insgesamt wurden vier Personen verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der 40-jährige Mann war auf der Landstraße zwischen Halberstadt und Röderhof in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Beide Fahrzeugführer mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Ein dahinterfahrendes Fahrzeug kam bei einem Ausweichmanöver von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der Fahrer und ein neunjähriges Kind im Auto wurden leicht verletzt.

An den am Zusammenstoß beteiligten Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt den Angaben zufolge rund 35 000 Euro. Die Straße war bis in den Abend hinein voll gesperrt.

Bei der Unfallaufnahme hatten die Polizeibeamten bei dem 40-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab dabei einen Wert von 2,98 Promille. Die Polizei leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein, ließ ihm eine Blutprobe entnehmen und stellte seinen Führerschein sicher.