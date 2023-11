Betrunkener fährt nach Unfall auf drei Rädern weiter

Ein 36-Jähriger ist in Lüdinghausen im Kreis Coesfeld nach einem Unfall mit seinem Auto auf drei Rädern weitergefahren. Eine Polizeistreife bemerkte aber in der Nacht zum Allerheiligen-Feiertag den stark beschädigten Wagen wegen des Funkenflugs beim Fahren auf der Felge. Die Beamten stoppten den Fahrer, der laut Alkoholtest und späterer Blutprobe betrunken war. Der Mann habe angegeben, dass es ihm gut gehe, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass sich das Auto zuvor überschlagen hatte. Zudem sei durch den Unfall eine Leitplanke über vier Meter deformiert worden.