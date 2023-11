Betrunkener fährt mit Dekoschwertern zur Polizei

Mehr zum Thema

Geldautomat in der Südwestpfalz gesprengt Unbekannte haben in Vinningen (Landkreis Südwestpfalz) am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter fuhren in einem dunklen Wagen davon, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ob sie bei der Tat an Geld kamen, war zunächst unklar. Den Angaben zufolge war es in den frühen Morgenstunden zu einer heftigen Explosion in der Bankfiliale gekommen. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise. Wie hoch der Sachschaden war, blieb zunächst unklar.