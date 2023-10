Betrunkener Busfahrer: Irrfahrt endet im Wald

Die Irrfahrt eines betrunkenen Busfahrers ist in einem Waldstück im Landkreis Tirschenreuth geendet. Zeugen meldeten am Donnerstagabend, dass ein Bus auf der Autobahn bei Falkenberg Schlangenlinien fahre, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Später meldeten die Zeugen, dass der Bus von der Autobahn abgefahren und in ein Waldstück geraten sei.

Dort fand eine Streife den Busfahrer, der ohne Gäste unterwegs war. Durch die Fahrt im Gebüsch wurde der 67-Jährige leicht verletzt. Ein Alkoholtest verlief bei ihm laut Polizei deutlich positiv. Der entstandene Schaden beläuft sich auf eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich. Den Busfahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.