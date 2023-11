Betrunkener beschädigt in Bautzen mindestens 29 Autos

Mehr zum Thema

Agentur für Sprunginnovation bekommt mehr Freiheiten Auf der Suche nach Erfindungen soll die in Leipzig ansässige Bundesagentur für Sprunginnovationen (Sprind) in Zukunft mehr Möglichkeiten bekommen. Dafür stimmte der Bundestag am Freitag dem Sprind-Freiheitsgesetz zu. Das Gesetz sieht eine Flexibilisierung der Finanzierungsinstrumente und der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen vor, damit die Agentur ihre Aufgabe effizienter und agiler wahrnehmen kann. Derzeit müssen für ausgewählte Sprind-Projekte Tochterfirmen gegründet werden, die der Bund dann mit Darlehen unterstützt.

Zwei Graffitisprayer in Plauen auf frischer Tat ertappt Auf frischer Tat hat die Polizei zwei Graffitisprayer in Plauen (Vogtlandkreis) ertappt und gestellt. Die beiden Männer sollen am Samstagvormittag mehrere Gebäude und Verkehrsschilder mit Graffiti besprüht haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Außerdem sollen sie Aufkleber angebracht und Müll herumgeworfen haben. Insgesamt 13 Häuser und zwei Garagen sollen betroffen sein. An der Stadtbahn waren es laut Polizei insgesamt 20 Sticker und fünf Graffitis.