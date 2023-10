Betrunkener bedroht Bahnmitarbeiter

Ein betrunkener Mann hat einen Bahnmitarbeiter in Oberbayern bedroht. Der 51-Jährige ärgerte sich nach Angaben der Bundespolizei vom Montag womöglich über die Verspätung des Zuges, als er den Lokführer am Sonntag am Bahnhof in Höhenkirchen-Siegertsbrunn (Landkreis München) verbal attackierte und bedrohte.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden Beamte ein Taschenmesser mit einer zehn Zentimeter langen Klinge. Gegen den 51 Jahre alten Mann, der einen Alkoholwert von etwa 0,6 Promille hatte, wird nun wegen Bedrohung ermittelt.