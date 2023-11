Betrunkener Autofahrer versteckt sich vor Polizei

Mehr zum Thema

Brand in Mehrfamilienhaus: Verdächtiger festgenommen Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Vorpommern-Rügen ist ein Mann festgenommen worden. Gegen den 49-Jährigen werde wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer am Donnerstagabend auf dem Balkon einer Wohnung in Prohn ausgebrochen. Das Gebäude musste laut Polizei evakuiert werden, später konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Nur die Brandwohnung war den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 10.000 Euro.