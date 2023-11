Betrunkener Autofahrer fährt - nicht nur - in Baustelle

Mehr zum Thema

Staut gewinnt Großen Preis und Werth vier Dressurprüfungen Trotz fehlerloser Runden muss ein deutsches Springreiter-Duo in Stuttgart dem Franzosen Staut den Vortritt lassen. In der Dressur rundet Dauersiegerin Werth ihre Leistung souverän ab.

Auto landet in Renningen auf S-Bahngleisen Ein Auto ist in Renningen (Kreis Böblingen) auf den Gleisen einer S-Bahnlinie gelandet. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, kam der Wagen am Sonntagmorgen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Gleisbett liegen. Weitere Fahrzeuge waren demnach nicht involviert. Die zwei Insassen seien vorsorglich ins Krankenhaus gekommen. Die S-Bahnlinie war nach dem Unfall zunächst gesperrt.