Betrunkener Autofahrer fährt einen Fußgänger an

Kopf in Geländer eingeklemmt: Feuerwehr befreit Jungen Die Feuerwehr hat in Dresden einen kleinen Jungen befreit, der seinen Kopf in einem Geländer eingeklemmt hatte. Der Dreijährige habe seinen Kopf am Samstag durch zwei senkrechte Stahlstreben gesteckt und sei nicht mehr herausgekommen, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Auch die Befreiungsversuche der Eltern seien gescheitert, so dass sie die Feuerwehr zu Hilfe riefen. Die Einsatzkräfte zerschnitten eine der Streben mit einem Bolzenschneider. Der Junge sei unverletzt geblieben.

Umherfliegender Schaum beeinträchtigt Verkehr in Leipzig Umherfliegender Schaum hat im Leipziger Zentrum den Straßenverkehr beeinträchtigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten unbekannte Täter am Samstag eine Substanz in das Wasser von drei Springbrunnen gekippt, was zu einer starken Schaumbildung führte. Der Schaum quoll auf eine naheliegende Straße. Es habe Rutschgefahr bestanden. Zudem sorgten Windstöße dafür, dass Schaum herumflog. Dadurch sei die Sicht eingeschränkt worden. Die Stadtreinigung habe die drei Brunnen abgeschaltet. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr