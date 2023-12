Betrunkene stehlen Nussknacker vom Weihnachtsmarkt in Halle

Mehr zum Thema

Kaltes Winterwetter in Sachsen-Anhalt Die Woche in Sachsen-Anhalt startet bedeckt und kühl. Am Montag wird der Himmel bedeckt. Ab dem Abend kann es vom Westen her zu Schneefall kommen, der teils in Regen übergeht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei minus einem bis plus drei Grad.