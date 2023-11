Betrunkene Fahrerin flüchtet und beschädigt Polizeiauto

Mehr zum Thema

Transporter prallt gegen Baum: Fahrer stirbt Ein Fahrer eines Transporters ist bei einem Unfall im Landkreis Rostock tödlich verunglückt. Der Wagen sei am Dienstagabend aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Der 37-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er an der Unfallstelle in der Gemeinde Satow starb.

16-Jährige wegen versuchten Mordes in Schwerin vor Gericht Am Landgericht Schwerin beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) der Prozess gegen eine Jugendliche, der versuchter Mord vorgeworfen wird. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll die 16-Jährige im April als Patientin in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie in Schwerin eine schlafende Mitpatientin schwer verletzt haben.