Betrunkene Autofahrerin fährt gegen Güterzug

Dritte Glyphosat-Niederlage für Bayer in den USA in Folge Bayer hat die dritte Niederlage in Folge bei US-Rechtsstreits um Krebs-Vorwürfe zu glyphosathaltigen Unkrautvernichtern einstecken müssen. Geschworene in einem Gericht des Bundesstaates Kalifornien in San Diego sprachen einem 57-Jährigen am Dienstag (Ortszeit) insgesamt 332 Millionen Dollar (314 Mio Euro) Schadenersatz zu. Bayer teilte mit, der Konzern sei überzeugt, starke Argumente zu haben, um sich in einem Berufungsverfahren durchzusetzen.

Auto überschlägt sich nach Kollision: Fahrer stirbt Ein 83-jähriger Autofahrer ist nach einem Frontalzusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug in Velbert (Kreis Mettmann) im Krankenhaus gestorben. Die Fahrerin des anderen Wagens sowie ihre zwölfjährige Tochter wurden bei dem Unfall am Dienstagabend schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.