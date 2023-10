Betrunkene attackieren Polizei und Sicherheitsdienst

Mehr zum Thema

Wechselhaftes Wetter in Hessen erwartet Die Menschen in Hessen können sich am Mittwoch auf wechselhaftes Wetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte, wird es heiter bis wolkig, wobei einzelne, schwache Schauer nicht auszuschließen sind. Vor allem im nordhessischen Bergland kann es regnen, ansonsten bleibt es meist trocken. Bei Höchstwerten zwischen 16 und 20 Grad wird es deutlich kühler als die Tage zuvor. Am Donnerstag erwarten die Meteorologen nach örtlichem Nebel am Morgen heitere bis wolkige Bedingungen. Bei maximal 15 bis 19 Grad bleibt es trocken. Am Freitag soll es vor allem in Nordhessen dicht bewölkt werden. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 22 Grad.