Betrunken mit dem E-Scooter auf der Autobahn

Mit einem E-Scooter ist ein Betrunkener auf der Autobahn 270 gefahren. Der 27-Jährige war in der Nacht ohne Licht und in Schlangenlinien auf Höhe Bremen-Blumenthal unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Autofahrer musste scharf abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Mit Warnblinklicht fuhr er danach zur Absicherung hinter dem 27-Jährigen her, bis die Polizei eintraf.

Der Autobahn-Ghostbuster hatte eine Alkoholfahne bis nach Blumenthal, teilte die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, denn ein Kennzeichen hatte sein Gefährt auch nicht.