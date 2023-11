Betrug in mehreren Bundesländern: 61-Jähriger in Haft

Mehr zum Thema

Große Mengen Champagner in Auto gefunden: wohl Diebesgut 41 Flaschen Champagner und zwei Flaschen Whisky hat die Polizei bei einer Kontrolle auf der Autobahn 96 Richtung Lindau in einem Auto entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich bei den Spirituosen im Gesamtwert von etwa 2000 Euro um Diebesgut, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die beiden 16 und 27 Jahre alten Insassen gaben an, dass sie die Flaschen am Donnerstag gegen einen Kurierlohn von Frankfurt am Main nach Stuttgart bringen sollten. Wer die Fahrt in Auftrag gegeben hat und woher die Flaschen kommen, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.