Betrügerinnen stehlen Mann Geld und Schmuck im Wedding

Vier Betrügerinnen haben einem 83-Jährigen in Berlin-Wedding Geld und Schmuck aus seiner Wohnung gestohlen. Die drei Frauen und eine Jugendliche hatten dem Mann zunächst angeboten, ihm beim Transport seiner Einkäufe zu helfen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine 16-Jährige und eine 21-Jährige gingen mit ihm daraufhin in seine Wohnung, entwendeten unbemerkt die Wertsachen und verließen die Wohnung wieder.

Zivilpolizisten waren am Donnerstagvormittag auf die vier Betrügerinnen aufmerksam geworden, da sie wiederholt Senioren vor einem Supermarkt in der Müllerstraße ansprachen. Als die Polizisten den 83-Jährigen mit ihren Verdächtigungen konfrontierten, bemerkte dieser den Diebstahl. Die Polizei nahm daraufhin alle vier Tatverdächtigen im Alter von 16, 21, 40 und 46 Jahren in der Nähe der Wohnung fest. Nach Angaben der Polizei hatten sie den vermissten Schmuck und das Geld dabei. Die Frauen und die Jugendliche wurden für die weiteren Ermittlungen an das Landeskriminalamt übergeben.