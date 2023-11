Betrüger erbeutet durch Call-Center-Masche hohe Geldsumme

Mehr zum Thema

Mehr moderne Heizungen im Saarland Der Anteil der saarländischen Haushalte mit einer modernen Heizung ist deutlich gestiegen. In diesem Jahr wird in fast jedem vierten Haushalt mit einer weniger als fünf Jahre alten Heizung geheizt, wie aus der am Freitag veröffentlichten Studie des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) Wie heizt das Saarland? hervorgeht. 2019 hatte ihr Anteil noch bei 17,8 Prozent gelegen.