Betrüger erbeuten Schmuck und Bargeld in sechsstelliger Höhe

Betrüger haben in Oberbayern mit der Betrugsmasche Schockanruf Schmuck und Bargeld in sechsstelliger Höhe erbeutet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich ein Unbekannter am Mittwochnachmittag am Telefon gegenüber einer Frau aus Penzing (Landkreis Landsberg am Lech) als ihr Sohn ausgegeben. Den Angaben zufolge übernahm im Laufe des Telefonats ein angeblicher Polizist das Gespräch und erklärte, der Sohn hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht und sei deshalb verhaftet worden. Um eine Haftstrafe zu vermeiden, sei nun eine Kaution fällig.

Die 66-Jährige übergab daraufhin in München Bargeld, Schmuck und Münzen in Höhe von rund 100.000 Euro an einen bisher unbekannten Geldabholer. Die Kriminalpolizei ermittelt.