Betrüger bestehlen Mann mit vermeintlicher Geldanlage

Unbekannte haben einen 49-Jährigen im Landkreis Gießen mit einer Betrugsmasche über das Internet um 80.000 Euro gebracht. Die Betrüger sollen dem Mann über das Telefon eine vermeintliche Anlagemöglichkeit angeboten haben, wie die Polizei in Gießen am Mittwoch mitteilte. Daraufhin habe er ihnen 80.000 Euro überwiesen - größtenteils in Form der Kryptowährung Bitcoin. Die Polizei warnte davor, sich durch versprochene hohe Renditen täuschen zu lassen und von vermeintlichen Beratern unter Druck setzen zu lassen. Geld, das per Kryptowährung versendet wurde, könne zudem nicht mehr zurückgebucht werden.