Betriebsleiter betrügt Kabelfirma um 266.000 Euro

Ministerium will die Zahl streunender Katzen eindämmen Das Brandenburger Verbraucherschutzministerium will die Zahl der streunenden Katzen eindämmen. Dazu habe das Kabinett am Dienstag eine Verordnung zum Tierschutz geändert, teilte die Staatskanzlei mit. Danach könnten künftig die Landkreise und kreisfreien Städte mit Katzenschutz-Verordnungen den Auslauf von nicht kastrierten Hauskatzen beschränken.