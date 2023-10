Betriebe schauen mit Sorge auf Geschäfte

Die rheinland-pfälzischen Betriebe schauen mit Skepsis in die Zukunft. Nach einer am Freitag in Mainz veröffentlichten Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern beurteilen die Unternehmen im Land die aktuelle Geschäftslage so schlecht wie seit dem Corona-Herbst 2020 nicht mehr. Beim Blick nach vorne rechnet mehr als die Hälfte der Firmen mit einer höchstens gleichbleibenden Entwicklung ihrer Geschäfte.

Bereits der Sommer hat erwarten lassen, dass es um die Wirtschaft nicht gut bestellt ist, sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, Arne Rössel. Weniger Aufträge, Kostendruck, fehlendes Personal und dazu die vielen Debatten in der Politik: All das führt dazu, dass bei den Unternehmen Frust und Verunsicherung vorherrschen.

Die Umfrage der Kammern lief von 11. September bis 12. Oktober 2023. Teilgenommen haben 925 Unternehmen in Rheinland-Pfalz mit rund 164.000 Beschäftigten.