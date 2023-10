Betäubungsmittel für Suizid? Gericht entscheidet im November

Mehr zum Thema

Viele Züge rund um Ludwigshafen fahren am Wochenende nicht Wegen fehlendem Personal wird der Zugverkehr rund um Ludwigshafen und Mannheim am Samstag zwischen 6 und 13.30 Uhr sowie am Sonntag zwischen 1.30 Uhr und 18 Uhr eingestellt. Grund hierfür seien aktuell hohe Krankenstände beim Stellwerkspersonal in Ludwigshafen sowie Bauarbeiten auf der Main-Neckar-Bahn im Bereich Darmstadt-Eberstadt, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit. Bei den Mitarbeitenden in den Stellwerken handele es sich um hochspezialisierte Fachkräfte, die kurzfristig schwer ersetzbar seien.

Bewaffneter überfällt Tankstelle in Lahnstein Ein bewaffneter Mann hat in Lahnstein im Rhein-Lahn-Kreis eine Tankstelle überfallen. Mit einer Schusswaffe habe der Täter am Donnerstagabend einen Mitarbeiter bedroht, teilte die Polizei am Freitag mit. Dann sei er mit einer Beute im unteren dreistelligen Bereich geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.