Besucher aus 85 Ländern bei Brettspielmesse „Spiel'23“

Automatischer Notruf: Paarstreit führt zu Feuerwehr-Einsatz Ein streitendes Pärchen hat in Kleve versehentlich einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, ging bereits am vergangenen Mittwoch ein automatischer Notruf bei der Leitstelle ein - das passiert bisweilen dank einer Handy-Funktion, die Menschen nach einem Unfall helfen soll. Kurz war ein weinender Mensch zu hören, dann brach die Verbindung ab.

Klage wegen Emix-Masken? NRW wartet Prüfung in Bayern ab Eine Coronaschutzmaske für 9,90 Euro? Was heute unglaublich klingt, war zu Beginn der Pandemie Realität - damals kaufte das Land auch zu so hohen Preisen ein, um überhaupt Schutzmaterialien zu bekommen. Die teuren Masken beschäftigen den Landtag noch immer.