Bestürzung über mutmaßlich von Jugendlichen verübtes Delikt

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat sich bestürzt geäußert zum Fall des mutmaßlich von Jugendlichen durch Messerstiche getöteten Obdachlosen in Horn-Bad Meinberg. Das, was wir bislang wissen, bestürzt mich. Drei Jugendliche stehen im Verdacht, einen Menschen getötet zu haben, sagte Reul am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Kriminalpolizei setze alles daran, die Hintergründe aufzuklären. Wieder einmal frage er sich, was junge Menschen zu einer solchen Gewalttat treibe.

Drei Jugendliche sollen in Horn-Bad Meinberg südöstlich von Bielefeld den Obdachlosen getötet sowie die Tat gefilmt und verbreitet haben. Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige sitzen in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt für Jugendliche, die ein Haftrichter am Freitag anordnete. Die beiden älteren Jugendlichen haben nach Auskunft der Staatsanwaltanwaltschaft Gewalt gegen den Obdachlosen eingestanden. Die Staatsanwaltschaft geht nach Angaben von Freitag von einem zufälligen Aufeinandertreffen von Opfer und Tätern aus.