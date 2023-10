Beste Floristin Sachsen-Anhalts kommt aus Halle

Mehr zum Thema

Mann soll 14-Jährige auf Spielplatz mit Schere bedroht haben Ein Mann soll auf einem Spielplatz in Magdeburg eine 14-Jährige mit einer Schere bedroht haben. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 22-Jährige am Sonntagnachmittag die 14-Jährige nach der Uhrzeit gefragt haben. Als sie nicht antwortete, soll er sie unvermittelt mit einer Schere bedroht haben und ihr gefolgt sein. Dabei habe der psychisch auffällige Mann sie weiter bedroht und mehrfach beleidigt, hieß es. Als ihn Polizisten in der Nähe des Spielplatzes festnahmen, soll er sich aggressiv verhalten haben und sei gefesselt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei: Sexuelle Übergriffe auf Kinder in Schwimmbad Ein 50-Jähriger soll in einem Schwimmbad in Magdeburg mindestens vier Mädchen sexuell belästigt haben. Der Mann steht im Verdacht, am vergangenen Samstag in mehreren Fällen sexuelle Handlungen vor Kindern im Alter zwischen neun und zwölf Jahren vorgenommen zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. In einem Fall soll der Mann ein elfjähriges Mädchen dazu gezwungen haben, ihn im Genitalbereich zu berühren.