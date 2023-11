Bestatterverband: Trauerfeiern werden individueller

Mehr zum Thema

Steak statt Braten: Was an Weihnachten auf den Tisch kommt Tannenbaum, Geschenke - und klassischer Weihnachtsbraten? Laut Fleischerverband ist das in Rheinland-Pfalz eher unbeliebt. Welches Fleisch stattdessen auf den Weihnachtstisch kommt.

Binz zu Rhein: Will sich in der Bundes-CDU positionieren Die rheinland-pfälzische Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) hat dem hessischen Ministerpräsidentin Boris Rhein (CDU) vorgeworfen, bei der Regierungsbildung vor allem die Bundespolitik im Auge zu haben. Das ist ein sehr seltener Vorgang, dass eine Regierungskoalition wieder gewählt wird und dann im Prinzip einer sagt, ich entscheide mich gegen Euch, sagte Binz, die auch stellvertretende Regierungschefin ist, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.